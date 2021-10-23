عارضان في الرؤية قد يحذران مبكرا من السكتة الدماغية

2021/10/23 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث السكتات الدماغية عندما يكون هناك

انسداد يؤدي إلى الدماغ، وقد تكون بعض

التغييرات التي تحدث في العين إشارة

مبكرة إلى هذا الخطر المميت.

ومن خلال تبني أسلوب حياة أكثر صحة،

يمكن تقليل المخاطر ولكن أي

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