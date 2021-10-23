جهاز الأمن الوطني يحدد مهمته الأساسية

2021/10/23 | 16:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، أن مهمته الأساسية تكمن في حفظ أمن المواطنين ومحاربة الفساد.وذكر المكتب الإعلامي للجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن َ"رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي زار محافظة كركوك، وعقد فور وصوله اجتماعاً موسعاً بحضور محافظ كركوك والقادة الأمنيين، لبحث آخر المستجدات الامنية في المحافظة". وأضاف البيان، أن "الاسدي تفقد الحالة الصحية للجريحين المصابين من مديرية امن كركوك خلال تنفيذهم واجب اعتقال احد افراد شبكات الابتزاز في المحافظة، ووجه بمتابعة حالتهم الصحية، وتقديم الدعم والرعاية المستمرة لهم". وأكد الاسدي، وفقا للبيان، أهمية "الاستمرار بالواجبات النوعية ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار المجتمعيين"، مشيرا الى أن "مهمة جهاز الامن الوطني الاساسية هي حفظ امن المواطنين ومحاربة الفساد"، مشددا على أن "الجهاز يعمل فوق كل الميول والاتجاهات".

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