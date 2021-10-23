القصة الكاملة لمقتل مديرة تصوير

2021/10/23 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد إلى الداخل وسلمه لنجم الفيلم، أليك بالدوين، مؤكدا له أن المسدس آمن للاستخدام، لأنه لم يكن محشوا بذخيرة حية، صائحا "مسدس باردة".

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