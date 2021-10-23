2021/10/23 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن آخر المستجدات بشأن المباشرة بمشروع مدينة الصدر، فيما أكدت عدم ترحيل المشروع إلى الحكومة المقبلة.وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، لوكالة “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يكشف لـ”NNC” آخر مستجدات مشروع مدينة الصدر المركز الخبري الوطني.

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