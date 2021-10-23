2021/10/23 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم لا استطيع أن أشرح مدى إندهاشي واعجابي الأول بالجبال، حيث كانت تضاريسها عبارة عن صورًا ولوحات تبدو وكانها من نسج الخيال لأشخاص او احداث بلا نهاية تشاهدها من بعيد، لكنها كانت أيضًا صورًا للحياة نفسها وهشاشتها وكيف تكافح الكائنات الحية من أجل البقاء على قيد الحياة، والبقاء على قيد الحياة في مواجهة المصير وعدم اليقين.شاهدت جبالاً وجبالاً، منها شديدة الانحدار بشكل غير عادي، ومنها بارتفاعات غير ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة جبل - ساطع هاشم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة جبل - ساطع هاشم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).