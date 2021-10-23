2021/10/23 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى لطالما حلم أردوغان بتنفيذ أطماعه التوسعية الاحتلالية في المنطقة، من خلال تنفيذ استراتيجيته التي تركز على قيادة العالم الإسلامي تحت عباءة الدين، واستعادة السلطنة العثمانية بلبوس جديد، تحت مسمى بـ " العثمانية الجديدة"، التي كانت أحد أدواتها استراتيجيته دعم الجماعات الإسلاموية الراديكالية المتطرفة، التي تحاول استنساخ الخلافة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.وكانت سوريا أحد الحواضن التي حققت ما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش حبل نجاة أردوغان.. - ليلى موسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش حبل نجاة أردوغان.. - ليلى موسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).