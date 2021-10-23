القدس ومخططات دولة الاحتلال - نهاد ابو غوش

2021/10/23 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش الخشية الكبرى هي أن تسعى إسرائيل لاستغلال لحظة ضعف فلسطينية وعربية ودولية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية ضد القدس حيث لا يعمل على مواجتها الآن سوى المواطنين المقدسيين بصدورهم العارية وإمكانياتهم المحدودة، بينما العالم يتفرج او يساوي بين الضحية والجلاد من إخلال الاستمرار في إطلاق النداءات الداعية عن وقف العنف والامتناع عن التصعيد.



من المسائل التي قد تقدم عليها إسرائيل، اتخاذ قرارات دراماتيكية بشأن ا ......





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