السعودية تخطط لنوع جديد من المنتزهات.. إليكم أهم أخبار السفر وسط الجائحة هذا الأسبوع

2021/10/23 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبني المملكة العربية السعودية "متنزهًا شديد الصعوبة" على منصة نفطية في الخليج العربي، إليكم جميع أخبار السفر المتعلقة بالجائحة والتي ربما فاتتكم هذا الأسبوع.

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