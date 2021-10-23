2021/10/23 | 17:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منها ( 23 تشرين الاول 2021)،إن"معدل التضخم انخفض خلال شهر أيلول الماضي بنسبة (0.7%) بالمقارنة مع شهر آب الذي سبقه".

وأضاف أن "فيما شهد معدل التضخم السنوي،ارتفاعا بنسبة مقدارها (7.3%) بالمقارنة مع شهر ايلول من العام الماضي 2020".

وأوضح أن "قسم الصحة، المطاعم والفنادق سجل ارتفاعاً مقداره (2.0%)، كما سجل قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة نفس نسبة الارتفاع بسبب ارتفاع مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: سجلت ادنى معدل للتضخم في العراق خلال هذا الشهر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: سجلت ادنى معدل للتضخم في العراق خلال هذا الشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).