بالفيديو.. هجوم مسلح على منزل مسؤول في بغداد

2021/10/23 | 17:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، السبت، بالاعتداء على منزل مدير بلدية الشعب بسبب إيقاف تجريف الاراضي ونقل "الفاسدين".

وذكر مدير بلدية الشعب جعفر بشار لـ NRT عربية، (23 تشرين الاول 2021)، انه "تم الاعتداء في ساعة متأخرة من ليلة امس من قبل شخص مسلح اطلق عيارات نارية على منزله في منطقة البلديات وسط العاصمة بغداد".

وطالب بشار، بـ "توفير الحماية الكافية من عمليات الاستهداف الممنهجة التي تستهدفه وهو يحارب بقوة ويحاول ان ينتشل واقع البلدية وابعاد الزمر التي لم تسمح للدائرة العمل بشكل منتظم وهم يستحوذون على الدائرة منذ عدة سنوات".

N.A

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