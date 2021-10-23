كاظم الحاج: على المفوضية ان تتحرر من اي تدخل داخلي او خارجي في عملها

2021/10/23 | 17:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، كاظم الحاج، اليوم السبت، ان التعامل بهذه الصورة في الطعون المقدمة يعطي مؤشرات خطيرة، لافتا انه على المفوضية ان تتحرر من اي تدخل داخلي او خارجي في عملها.وقال الحاج لبرنامج “العراق ينتخب” ان “العراق اخرج الاحتلال ونتيجة طرده للاحتلال تعرض للهجمة الارهابية الداعشية”، مبينا ان “امريكا ودول […]

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