"النزوح الجفاف".. حقوق الإنسان تكشف عن كواليسه في هذه المحافظة العراقية

2021/10/23 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم السبت، عن مضامين اول تقرير عن نزوح الجفاف.

وقال مدير المفوضية، صلاح مهدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "المفوضية رصدت بالفعل حالات نزوح لعوائل من قرى زراعية باتجاه بعض المدن في الاشهر الاخيرة بسبب تداعيات الجفاف الذي حرمهم من مصدر رزقهم الوحيد"، في اشارة منه الى الزراعة التي تشكل العامود الفقري لمصادر رزق اغلب الاسر في مناطق الارياف.

واضاف مهدي، ان "النزوح غير معلن ويبدأ بالانتقال الى مناطق خارج الارياف بحثا عن فرص العمل وهو مؤقت لحين زوال ازمة الجفاف"، مؤكدا بان "البطالة في اعلى معدلاتها بالوقت الراهن مع ايقاف الخطط الزراعة الموسمية بسبب ازمة الجفاف المتفاقمة في مناطق واسعة ومترامية من ديالى".

واشار الى " ضرورة الانتباه لخطورة النزوح والذي قد ينفجر بشكل اكبر اذا استمرت الازمة دون حلول تلوح بالافق خاصة وان الارياف تعاني بالاساس من ازمات متداخلة من قبل والجفاف قد يؤدي الى حركة نزوح اكبر بسبب البحث عن لقمة الخبز خاصة للاسر التي تعتمد كليا على الزراعة".

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