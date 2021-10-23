في بيت والدها.. فتاة متزوجة تشنق نفسها بمنطقة زيونة (تفاصيل الحادثة)

2021/10/23 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن فتاة متزوجة شنقت نفسها في بيت والدها بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أمرأه متزوجة ومن مواليد 2001 انتحرت بشنق نفسها في منزل اهلها، في منطقة زيونة شمالي بغداد".وأضاف، أن "الشابة اقدمت على هذا الفعل بعد موافقة والدها على عودتها مع زوجها".

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