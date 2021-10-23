2021/10/23 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية ، ان اول طائرة من نوع إيرباص A220 من اصل خمس طائرات ، وفق العقد المبرم بين الخطوط الجوية العراقية وشركة إيرباص ، سيتم استلامهـا الاسبوع المقبل ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسبوع المقبل : استلام اول طائرة للخطوط الجوية العراقية من نوع " إيرباص ") نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسبوع المقبل : استلام اول طائرة للخطوط الجوية العراقية من نوع " إيرباص ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).