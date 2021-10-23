بالصور .. قفزة الثقة لفرقة العباس القتالية في بغداد

2021/10/23 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نفذت فرقة العباس القتالية ، اليوم السبت في بغداد ، فعالية قفزة الثقة لفرسان القوات الخاصة ضمن دورة تدريبية في وزارة الدفاع ./انتهى5

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