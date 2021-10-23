مقتل قيادي بارز في القاعدة بغارة أميركية في سوريا  

2021/10/23 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التُقطت في 20 أيلول/سبتمبر 2021 تُهظر سيارة محطمة جراء ضربة شنّتها طائرة مسيّرة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا © ا ف ب عمر حج قدور واشنطن (أ ف ب) – أعلن الجيش الأميركي الجمعة أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة بغارة شنتها طائرة مسيرة في سوريا، بعد يومين على هجوم […]

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