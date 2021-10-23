الجائحة تحصد العشرات في العراق وانخفاض لمؤشر الإصابات

2021/10/23 | 17:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 2.04 مليون إصابة.

سجل العراق أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 23 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل 1064 إصابة جديدة، و36 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2200 حالة تماثل للشفاء بمعدل 97%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 37 ألف شخص، بينهم 231 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 22937 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 5.52 مليون شخص.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تراجعًا لمؤشرات الجائحة بعد أنّ بلغت الموجة الثالثة ذروتها بحصد المئات في مختلف مدن البلاد.

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