الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....33 - محمد الحنفي

2021/10/23 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....6جي ـ والإنسان، قد مات في ضمائر الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، أو أن حاجتهم الملحة إلى المال، هو الذي يقف وراء بيع الضمائر، في أي انتخابات، يعرفها المغرب، منذ بداية الستينيات، من القرن العشرين، وإلى الآن، أي لمدة ستين سنة ميلادية / شمسية، وليست قمرية.وهو ما يعني: أن موت الإنسان، الذي يقف وراء بيع الضمائر، هو نفسه الذي يقف وراء ......





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