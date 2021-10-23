قضية كافالا.. إردوغان يأمر بإعلان سفراء 10 دول

2021/10/23 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان: السفراء الذين دعوا للإفراج عن كافالا سيتم إعلانهم غير مرغوب فيهم

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