الشرطة الإسبانية تلاحق متورطين في عمليات إرهابية وتعتقل اثنين

2021/10/23 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقفت الشرطة الإسبانية، اثنين من “الجهاديين” مشتبه بهما، ضمن عملية نفذتها في سياق مكافحة الإرهاب في منطقة لاجونيلاس بمدينة ملاقة الإسبانية.

وانتشرت وحدة النخبة في الحرس المدني حول المنطقة، خلال عملية سرية وأوقفت شخصين، أحدهما مغربي الجنسية والآخر من مليلية، بأمر من المحكمة المركزية التابعة للمحكمة الوطنية العليا، وكلاهما متهم بارتكاب جرائم إرهاب.

وانتشر العناصر في شوارع مختلفة من العاصمة مالاغا، وتحديدا في منطقة لا فيكتوريا ولاجونيلاس، بالقرب من وسط المدينة.

وأفاد الإعلام المحلي، بأن الشرطة صادرت عدة صناديق تحتوي على مواد يزعم أنها تمت مصادرتها من منزل الجهاديين المزعومين.

وقالت صحيفة “Malaga Today”، أن هذه العملية تأتي ضمن عمليات دولية أخرى واسعة النطاق.



ويتم التحقيق فيما إذا كان هؤلاء المعتقلين على صلة ببعض المعتقلين مؤخرًا من خلية إرهابية جهادية.

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