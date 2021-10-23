مجهولون يقتحمون مقر وكالة الأنباء السودانية قبيل مؤتمر قوى إعلان الحرية والتغيير

2021/10/23 | 17:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم مجهولون مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) في العاصمة الخرطوم، السبت، قبيل مؤتمر لقوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد تنظيم الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

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