2021/10/23 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..اقبال كبير للمرضى من عموم المحافظات لتلقي العلاج مجانا بمؤسسة وارث للاورام

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