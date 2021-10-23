امرأة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها.. جريمة مروعة في نينوى

2021/10/23 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

كشفت مديرية شرطة نينوى، اليوم السبت، تفاصيل جريمة امرأة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مديرية شرطة النصر وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة نينوى وقاضي التحقيق المختص وبعد تشكيل فريق عمل برئاسة مدير القسم ونخبة من ضباط التحقيق وبالتعاون مع مديرية الطب العدلي وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري والتعمق في التحقيق، كشف جريمة قتل مواطن".

وبينت أن "المجني عليه تم خطفه من داخل داره في الجانب الايسر لمدينة الموصل، حيث قام المتهم بانتحال صفة القوات الامنية ومن ثم طعنه بعدة طعنات بواسطة اله جارحة ( سكين )".

أضافت أنه "تم القاء القبض على هذا المتهم بالقتل والمتهمة زوجة المجنى عليه التي ساعدت القاتل في تنفيذ جريمته النكراء كونها على علاقة غرامية مع المتهم القاتل".

وأكدت المديرية أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما وفق احكام المادة 406 ق ع".

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