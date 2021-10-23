استعدادات محليـة واسعـة لانطلاق

2021/10/23 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تتصاعد وتيرة الاستعدادات الفنية والخدمية والتحضيرات اللوجستيـة في محافظة بابل ، تمهيدا لاطلاق فعاليات النسخة الـ 15 من مهرجان بابل الدولي ، يوم الخميس المقبل بمشاركة عربية وعالمية من 54 دولة ./انتهى5

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