بالفيديو .. جاموس شرس يهاجم امرأة ورجل في احد اسواق البصـرة

2021/10/23 | 17:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، اليوم السبت ، تسجيلا فيديويا مصورا لجاموس شرس يهاجم رجلا وامرأة في احد الاسواق الشعبية وسط قضاء الزبير بمحافظة البصرة ، ماتسبب باصابات بالغة لهما ./انتهى5

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