كيف تُستخدم الأسلحة في مواقع التصوير السينمائي.. وكيف تقع الحوادث؟

2021/10/23 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير الأسلحة غيوم دولوش الذي زوّد أفلاما كثيرة بقطع السلاح لثلاثة عقود في لوس أنجليس في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © ا ف ب ديفيد ماكنيو لوس انجليس (أ ف ب) – أثارت حادثة إطلاق الممثل أليك بالدوين النار عرضاً على مصوّرة خلال التمرينات على أحد مشاهد فيلم في غرب الولايات المتحدة، تساؤلات […]

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