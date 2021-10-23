قصي الصافي -الشيوعي- !! - فؤاد النمري

2021/10/23 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري قصي الصافي "الشيوعي !!" كتب أمس "الشيوعي" قصي الصافي في الحوار المتمدن اليساروية العدد 7054 تحت عنوان "هل تقودنا الرأسمالية إلى الجنون ؟، الجواب المختصر نعم" .كان الأولى ألا يكتب الصافي مقالته هذه طالما أنه قرر الإجابة على تساؤله مقدما ووفر علي قراءة المقال وخاصة أنه منع التعليق كيلا ينفي أحدهم موضوع المقال لكنه مع ذلك اسنجر مني جهدا كنت في غنى عنه واضطررت لأن أكتب معارضاً الموضوع نظرا ......





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