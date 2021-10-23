2021/10/23 | 17:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاصابة بهذا الفيروس تحدث خلال هذه الفترة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح سبب نفوق الأسماك في بغداد وديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح سبب نفوق الأسماك في بغداد وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).