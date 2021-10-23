2021/10/23 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع نجح فريق طبي في صحة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، بإخراج رصاصة من كتف فتاة بعد سنوات من إصابتها.وذكر المركز الإعلامي لصحة كربلاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريقا طبيا متخصصا في مستشفى سفير الإمام الحسين الجراحي التخصصي في كربلاء نجح في إخراج رصاصة من كتف فتاة من أهالي المحافظة بعد ثمانية أعوام من إصابتها برصاصة طائشة أثناء احتفالات المواطنين بفوز المنتخب العراقي عام 2013".وأضاف، أن "عمر الفتاة لحظة وقوع الحادث كان ثلاثة عشر عاماً"، مبينا أن "الفتاة غادرت المستشفى في اليوم نفسه وهي بصحة جيدة دون أي مضاعفات تذكر".وتابع أن "الأطباء امتنعوا عن إجراء العملية في ذلك الوقت وإخراج الرصاصة خشية أن يؤدي ذلك الى عجز في يدها وعدم قدرتها على تحريكها كون الرصاصة قريبة من العصب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 8 سنوات من الإصابة.. فريق طبي ينجح بإخراج رصاصة من كتف فتاة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 8 سنوات من الإصابة.. فريق طبي ينجح بإخراج رصاصة من كتف فتاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).