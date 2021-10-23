تركيا تصنف سفراء 10 دول “غير مرغوب فيهم”

2021/10/23 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، بأنه أمر وزارة الخارجية باعتبار 10 سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”، وذلك على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.

وكانت الخارجية التركية استدعت السفراء الثلاثاء بسبب ما وصفته ببيان “غير مسؤول” يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل وهو ما ينفيه كافالا.

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