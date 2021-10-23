تصريح رسمي يكشف سبب نفوق الأسماك في محافظتين

2021/10/23 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة البيطرة أحد تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن سبب نفوق كميات من الأسماك في قضاء الطارمية ببغداد وفي محافظة ديالى.وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة في بيان، إن “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أوعز بتشكيل فرق بيطرية للكشف عن سبب نفوق الأسماك بعد تلقيه شكوى من احد المستثمرين في مجال تربية الأسماك في قضاء الطارمية بمحافظة بغداد”.وذكر أن “نتائج الكشف أظهرت نفوق أنواع مختلفة من الأسماك و باوزان متفاوتة على سطح الماء، كما لاحظ الفريق كثرة الطحالب المغطية للمسطحات المائية وتم إجراء تشخيص على عينات الاسماك النافقة وتبين وجود آفات منتشرة على السطح الخارجي للأسماك والزعانف والخياشيم مما يدل على الاصابة بفيروس كوي هيربس الذي سبب النفوق”.وأضاف، أن “الاصابة بهذا الفيروس تحدث خلال هذه الفترة بسبب اختلاف وتفاوت درجات الحرارة مما يساعد على تحفيز ظهور فيروس كوي هيربس الذي يسبب تعفن الخلاصم في الاسماك”.و أشار إلى “إرسال عينات من (اكباد وغلاصم وطحال) الأسماك النافقة وكذلك نماذج من مياه وطحالب من مناطق مختلفة لاغراض الفحص المختبري لتأكيد اسباب النفوق”.ونوه مدير عام البيطرة الى “اصدار توجيهات لكافة المستشفيات البيطرية برفع اقصى درجات الرصد والتحري للسيطرة على اي بؤرة مرضية يمكن أن تظهر في اي محافظة ومنها تبليغ رئيس السلطة الادارية بتشكيل لجنة مركزية وحسب المادة 16 اولا من قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 بالاضافة الى منع نقل الاسماك من البؤر المرضية الى المناطق الاخرى والسماح بتسويق الاسماك من المناطق الأخرى غير المصابة على أن تكون مصحوبة بشهادة صحية بيطرية”.

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