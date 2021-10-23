كومان: الكلاسيكو ليس حاسما.. ولا توجد مواجهة بين فينيسيوس وفاتي

2021/10/23 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، على رغبة فريقه في تحقيق الفوز خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: “حققنا انتصارين في آخر مباراتين ولدينا مشاعر طيبة، وهناك الكثير من الحماس للعب وإظهار أننا نريد الفوز من أجل جماهيرنا، وآمل أن تكون الأجواء رائعة”.

وأضاف: “الكلاسيكو إحدى المباريات المهمة ولايزال أمامنا الموسم طويلا، والمباراة ضد بايرن ميونخ كانت مختلفة، ولكننا نستطيع أن نظهر أننا على المسار الصحيح والنتيجة مهمة للغاية، وعلينا أن نلعب بدون خوف، وإظهار رغبتنا في الفوز منذ البداية”.

وتابع: “كلا الفريقان لعبا كثيرا هذا الموسم، والعديد من الأمور يمكن أن تحدث، والمباراة ليست حاسمة، لكن إذا فزنا سنتقدم”.

وأردف: “لا أعرف ما إذا كان لدى الجماهير عدم ثقة بنا، لكننا نعرف ما يمكننا القيام به، وبالنسبة للكلاسيكو لا يوجد فريق مفضل للفوز، ونحن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، ونريد أن نظهر مرة أخرى أن لدينا فريقا جيدًا”.

وعن تواجد ألبا، علق: “صحيح أنه كان يشعر ببعض الانزعاج، لكنه تدرب بشكل طبيعي ومستعد للعب”.

واستكمل: “مواجهة بين فاتي وفينيسيوس؟ لا، هما صغيران جدًا ولازال أمامهما الكثير، ويمكنني التحدث عن فاتي الذي يجب منحه الهدوء ليتمكن من التعافي واستعادة قوته البدنية، فهو جزء من الفريق”.

وبسؤاله عن الفريق الذي لديه تشكيلة أفضل، أجاب: “لا أعرف، أنا مدرب برشلونة، وهناك اختلاف في الخبرة، ولديهم شباب مثلنا، إنهم متشابهون معنا إلى حد ما، وهناك تفاصيل، يمكن أن يكونوا أفضل ويمكن أن نكون نحن أفضل، وكلانا نحاول تحقيق أقصى استفادة من الجميع، لذلك لا يوجد فريق مفضل بشكل واضح”.

وزاد: “غياب الفاعلية ضد دينامو كييف؟ لقد تحدثت مع الفريق حول هذه المسألة، وكان يجب أن نخرج منتصرين بنتيجة (3-0) وليس هدفا وحيدا”.

واستكمل: “يجب أن أتحمل الضغط، لقد خسرت وفزت بالكلاسيكو كلاعب، وهذه هي أول مباراة كلاسيكو كمدرب بوجود الجمهور، وهو أمر مختلف، ويجب أن تكون متفائلا للفوز”.

وعن مستقبله، أوضح: “أشعر بدعم الرئيس، ولكنني أعرف بالفعل أن كل شيء يعتمد على النتائج”.

ونوه: “من المهم الفوز، حيث سيمنحنا الكثير من الثقة مع كل التغييرات التي نجريها والاعتماد على الشباب، ويعمل الجميع من أجل الفوز، ولا أشعر أنه امتحان، بل كلاسيكو نريد الفوز به”.

وأتم: “يجب أن يكون لدينا عمق وفاعلية، وبالتأكيد لن يخلق الفريقان العديد من الفرص، لذا يجب أن نكون فعالين، ولدينا لاعبون ذوو كفاءة ويجب أن نبذل قصارى جهدنا للفوز”.

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