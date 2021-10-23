2021/10/23 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vdu0g5ZJ4GI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يضرب أشباح المنافذ | قيد ضد مجهول) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يضرب أشباح المنافذ | قيد ضد مجهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).