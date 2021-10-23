2021/10/23 | 18:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o9m85l9oQh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المفوضية تعلن اعتمادها نتائج الانتخابات الاولية في حال لم تغيرها الطعون.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المفوضية تعلن اعتمادها نتائج الانتخابات الاولية في حال لم تغيرها الطعون.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).