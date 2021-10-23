السعودية: أرامكو ستحقق

2021/10/23 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، السبت، أن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، تخطط لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

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