الهيئة السياسية في التيار الصدري تجتمع بمرشحيها الخاسرين في الانتخابات

2021/10/23 | 18:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقدت الهيئة السياسي للتيار الصدري، السبت، اجتماعاً مع مرشحي الكتلة الصدرية الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مقعد نيابي خلال الانتخابات التشريعية.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الأول 2021)، إنه "التقت رئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري مرشحي الكتلة الصدرية الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مقعد نيابي في جميع محافظات العراق، بحضور رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي والنائب الاول لرئيس الهيئة احمد المطيري".

وأضافت، "وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت في العاشر من تشرين الاول ٢٠٢١".

وتابعت، "وأكد الربيعي خلال الاجتماع أن كل مرشح ضمن الكتلة الصدرية لدينا هو نائب ولا يوجد لدينا مرشح خاسر لأننا لسنا تجمعاً انتخابياً وانما متواصلين باستمرار مع الجمهور، لذا يجب أن تتواصلوا مع ناخبيكم ونتعامل معكم كنواب في نقل طلبات مناطقكم وتيسير حل مشاكلهم وتقديم الخدمات لهم".

من جانبه أشار المطيري وفق البيان، إلى أنه "على كل مرشح أن يكتب ملاحظاته حول الثغرات التي يعتقد بأنها واجهته لكي يتم العمل على حلها في المستقبل".

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