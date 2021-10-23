قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالموصل.. المرأة المتهمة في قبضة الامن وهذه تفاصيلها

2021/10/23 | 18:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وزارة الداخلية، السبت، من القاء القبض على إمرأة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 تشرين الاول 2021)، ان "مديرية شرطة النصر وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة نينوى وقاضي التحقيق المختص وبعد تشكيل فريق عمل برئاسة مدير القسم ونخبة من ضباط التحقيق وبالتعاون مع مديرية الطب العدلي وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري والتعمق في التحقيق، تمكنت من كشف جريمة قتل مواطن بعد ان تم خطفه من داخل داره في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

واضاف البيان، ان "المتهم قام بانتحال صفة القوات الامنية ومن ثم طعنه بعدة طعنات بواسطة اله جارحة (سكين)، حيث تم القاء القبض على هذا المتهم القاتل ومتهمة زوجة المجنى عليه التي ساعدت القاتل في تنفيذ جريمته النكراء كونها على علاقة غرامية مع المتهم القاتل".

واوضح، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما وفق احكام المادة ٤٠٦ ق ع".

N.A

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