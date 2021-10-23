بعد ترحيب الصدر بموقف مجلس الامن الدولي بشأن الانتخابات.. الفتح يرد على البيان

2021/10/23 | 18:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المتحدث باسم تحالف الفتح احمد الاسدي، السبت، تعليقا على بيان مجلس الامن بشأن الانتخابات النيابية المبكرة.

وقال الاسدي في تغريدة عبر تويتر اليوم ،( 23 تشرين الاول 2021) ان،"القضاء العراقي أكثر ثقة وأحرص على العراق ومصلحته من بيانات أطراف دولية لم تحمل لبلداننا خيرا."

الى ذلك قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر اليوم، (23 تشرين الاول 2021)، إن"تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبنّي نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنيا يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى".

وأصدر مجلس الأمن الدولي،امس الجمعة، بياناً بشأن نجاح الانتخابات المبكرة في العراق، فيما جدد دعمه لحكومة العراق والتزامه باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

القضاء العراقي أكثر ثقة وأحرص على العراق ومصلحته من بيانات أطراف دولية لم تحمل لبلداننا خيرا

— أحمد الأسدي (@ahmed_alasady0)

October 23, 2021

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