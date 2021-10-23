لا مانع من تحويلهم.. المالية توجه كتاباً لأمانة مجلس الوزراء يخص عقود 315

2021/10/23 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزارة المالية : لامانع لدينا من توفير تخصيصات عقود ٣١٥ في كافة الدوائر ولامانع من تحويل الاجراء الى عقود وفق القرار ٣١٥

🔸وزارة المالية : على مجلس الوزراء اصدار قرار بشأن عدم تدخل دائرة الموازنة بالاجراءات العقدية والمخالفات على ان تتحمل دوائرهم كافة الاخطاء والمخالفات المالية والتبعات القانونية والادارية 🔸وزارة المالية : سوف نخصص المبالغ لعقود ٣١٥ على ان يجري تدقيها لاحقا من قبل ديوان الرقابة المالية

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