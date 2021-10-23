الحشد يطلق حملة الشاعر سمير صبيح الخدمية لطريق بغداد ـ كوت

2021/10/23 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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الفياض يطلق حملة الشاعر سمير صبيح الخدمية لإسناد الجهة المنفذة لطريق بغداد – الكوت

🔷 أطلق السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، حملة “الشاعر سمير صبيح” الخدمية لإسناد الجهة المنفذة لطريق بغداد – الكوت بعد تزايد الحوادث المرورية التي شهدها هذا الطريق

🔷 جاء ذلك خلال حضور السيد رئيس الهيئة مجلس عزاء الشاعر الكبير المرحوم سمير صبيح في مجمع بسماية السكني حيث مقر سكن الراحل.

🔷 وقال الفياض خلال كلمة له في مجلس العزاء: “من هذا الموقع وتأثرا بهذه المصيبة الكبيرة فان هيئة الحشد الشعبي ستقوم منذ يوم غد بتعزيز جهدها الهندسي لإسناد الجهة المنفذة لهذا الطريق (طريق بغداد – الكوت) الذي فقدنا فيه الكثير من الاحبة والاعزة”.

🔷 وأضاف، أنه “ابتداءً من يوم غد سيبدأ الجهد الهندسي بالمتابعة والاسناد والقيام بكل ما يستطيع القيام به بخصوص الطريق المذكور اكراما لذكرى فقيدنا الكبير المرحوم الشاعر سمير صبيح”.

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