2021/10/23 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _بغدادأعلنت دائرة الإصلاح، اليوم السبت، استمرار سجن البصرة بإطلاق سراح النزلاء المشمولين بالعفو العام حتى في العطل.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على قرار العفو الخاص الذي قدمته الحكومة بأستثناء قضايا الإرهاب والفساد واستغلال المال العام و تنفيذاً لتوجيهات الوزير سالار عبد الستار محمد وتأكيد المدير العام لدائرة الاصلاح العراقية عباس جابر فزيع وحرصاً على تنفيذ القرارات القضائية بدون اي تاخير ان الدائرة مستمرة بإطلاق سراح النزلاء".

وأضافت ان "اللجنة القانونية في سجن البصرة المركزي شرعت بإطلاق الوجبة الاولى من النزلاء الذين تتوفر لديهم شروط العفو"، مشيرة إلى أنه"تم إطلاق سراح النزلاء البالغ عددهم (٥٤) كوجبة أولى و بإشراف مباشر من قبل سليم سالم هادي مدير سجن البصرة المركزي".

واكدت ان "قرار العفو الخاص الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يشمل المحكومين بالإرهاب والفساد واستغلال المال العام، وتم إصداره بمرسوم جمهوري ذو الرقم (٥٥ لسنة ٢٠٢١)"، مبينة أن" توصية الحكومة باصدار قرارالعفو الخاص، خطوة مباركة لمنح النزلاء فرصة ثانية ليكونوا افراد نافعين للمجتمع بعد تلقيهم مناهج الاصلاح الكاملة في القسم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع كعناصر فاعلة ومنتجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجن البصرة يعلن استمراره بإطلاق سراح النزلاء المشمولين بالعفو حتى بالعطل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجن البصرة يعلن استمراره بإطلاق سراح النزلاء المشمولين بالعفو حتى بالعطل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).