شجار عائلـي داخل مستشفى في محافظة النجف الاشرف

2021/10/23 | 18:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تداولت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، اليوم السبت ، تسجيلا فيديويا مصورا لجانب من مشاجرة بين ذوي واقرباء احد المرضى الراقدين داخل مستشفى الأورام السرطانية بمحافظة النجف الاشرف، ماتسبب بفوضى وضجيج حاد دفع الى تدخل الكادر الطبي في المستشفى لتهدئة الطرفين ./انتهى5

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