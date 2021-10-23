افتتاح مدرسة جديدة سعة (9) صفوف في ناحية سيد احمد الرفاعي بميسان

2021/10/23 | 18:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / افتتح محافظ ميسان " علي دواي لازم " اليوم السبت، مشروع انشاء بناية مدرسة (ام عبيدة الابتدائية للبنات) في ناحية سيد احمد الرفاعي ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان سعة (9) صفوف".وقال المحافظ :" برغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف إلا القليل من الاستحقاقات المالية للمحافظة مع ذلك في الفترة الأخيرة لاعوام (2020 - 2021) تم انجاز وافتتاح (57) مدرسة وعدد من المشاريع في القطاعات الأخرى ، مشيراً الى انه سيتم افتتاح عدد من المشاريع خلال الايام القادمة"./انتهى

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