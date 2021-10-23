الزراعة: فايروس «كوي هيربس» تسبب بنفوق الأسماك في قضاء الطارمية وديالى

2021/10/23 | 18:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عزت وزارة الزراعة، السبت، أسباب نفوق الأسماك في قضاء الطارمية ببغداد ومحافظة ديالى، إلى الإصابة بفيروس "كوي هيربس".

وقال مدير عام دائرة البيطرة في الوزارة ثامر حبيب حمزة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أوعز بتشكيل فرق بيطرية للكشف عن سبب نفوق الأسماك بعد تلقيه شكوى من احد المستثمرين في مجال تربية الأسماك في قضاء الطارمية بمحافظة بغداد".

وذكر أن "نتائج الكشف أظهرت نفوق أنواع مختلفة من الأسماك وبأوزان متفاوتة على سطح الماء، كما لاحظ الفريق كثرة الطحالب المغطية للمسطحات المائية وتم إجراء تشخيص على عينات الأسماك النافقة وتبين وجود آفات منتشرة على السطح الخارجي للأسماك والزعانف والخياشيم مما يدل على الاصابة بفيروس كوي هيربس الذي سبب النفوق".

وأضاف، أن "الإصابة بهذا الفيروس تحدث خلال هذه الفترة بسبب اختلاف وتفاوت درجات الحرارة مما يساعد على تحفيز ظهور فيروس كوي هيربس الذي يسبب تعفن الخلاصم في الاسماك".

وأشار إلى "إرسال عينات من (اكباد وغلاصم وطحال) الأسماك النافقة وكذلك نماذج من مياه وطحالب من مناطق مختلفة لاغراض الفحص المختبري لتأكيد اسباب النفوق".

ونوه مدير عام البيطرة إلى "اصدار توجيهات لكافة المستشفيات البيطرية برفع اقصى درجات الرصد والتحري للسيطرة على اي بؤرة مرضية يمكن أن تظهر في اي محافظة ومنها تبليغ رئيس السلطة الادارية بتشكيل لجنة مركزية وحسب المادة 16 اولا من قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 بالإضافة إلى منع نقل الاسماك من البؤر المرضية الى المناطق الاخرى والسماح بتسويق الاسماك من المناطق الأخرى غير المصابة على أن تكون مصحوبة بشهادة صحية بيطرية".

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