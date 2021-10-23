بريطانيا : سبعة مليارات جنيه استرليني لتحديث خدمة القطارات والحافلات

2021/10/23 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركاب في محطة قطار أنفاق في لندن، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021 © ا ف ب/ارشيف تولغا أكمين لندن (أ ف ب) – ستخصص الميزانية المقبلة لبريطانيا قرابة سبعة مليارات جنيه استرليني (9,6 مليار دولار، 8,3 مليار يورو) لتحديث شبكة النقل خارج لندن، حسبما أعلنت وزارة الخزانة السبت، في إطار خطط تحقيق المساواة […]

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