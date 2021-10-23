الفياض يطلق حملة الشاعر “سمير صبيح” الخدمية لإسناد الجهة المنفذة لطريق بغداد – الكوت

2021/10/23 | 18:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، حملة “الشاعر سمير صبيح” الخدمية لإسناد الجهة المنفذة لطريق بغداد – الكوت بعد تزايد الحوادث المرورية التي شهدها هذا الطريق.وذكر اعلام الهيئة في بيان انه “جاء ذلك خلال حضور رئيس الهيئة مجلس عزاء الشاعر الكبير المرحوم سمير صبيح في مجمع بسماية السكني حيث مقر […]

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