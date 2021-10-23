زحام شديد بمستشفى الأورام لمرضى يتلقون العلاج الإشعاعي والكيميائي المجاني على نفقة العتبة الحسينية المقدسة (فيديو)

2021/10/23 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد المئات من المرضى الى مؤسسة وارث

الدولية لعلاج الاورام في كربلاء، لغرض

اجراء الفحوصات الطبية، وذلك بعد ان

اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن

اجراء عمليات جراحية وتقديم كافة

الخدمات الطبية مجاناً بم

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