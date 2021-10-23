كربلاء: محاضرو 2020 يحتجون على المماطلة بقضيتهم (صور)

2021/10/23 | 18:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نحن محاضرو ٢٠٢٠ خرجنا بوقفة احتجاجية سلمية امام المحافظة .

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