2021/10/23 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكتشف فريق دولي من العلماء بقيادة جامعة هاواي واحدًا من أصغر الكواكب التي تم العثور عليها على الإطلاق.اكتشف فريق دولي من العلماء بقيادة جامعة هاواي واحدًا من أصغر الكواكب التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف كوكب صغير بحجم المشتري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف كوكب صغير بحجم المشتري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف كوكب صغير بحجم المشتري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).