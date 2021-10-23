مسلحون يقتحمون سجناً في نيجيريا

2021/10/23 | 18:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن المتحدث باسم إدارة سجن في ولاية أويو جنوب غرب نيجيريا اولانروواجو انجورين، اليوم السبت، اقتحام مسلحين للسجن، دون أن يحدد عدد السجناء الفارين.وأوضح انجورين، أن "عددا كبيرا من المسلحين هاجموا سجن ابونلوغو، بالقنابل اليدوية"، مبينا أنه "تم العثور على العديد من المعتقلين، دون أن يحدد عدد السجناء الذين تمكنوا من الفرار، كما لم يذكر فيما ما إذا كان هناك اشخاص أصيبوا أو قُتلوا في الهجوم".وأضاف، أن "الشرطة ستصدر بيانا في وقت قريب يتضمن مزيدا من التفاصيل حول الحادث".من جانبها أكدت وسائل إعلام محلية، أن "نحو ألف سجين فروا خلال الهجوم".وتشهد نيجيريا، حالة من انعدام الأمن، اذ تنشط مجموعات اجرامية في مناطق واسعة من البلاد، وتتكرر عمليات اقتحام السجون، ومنها ما حدث في 13 أيلول الماضي، حيث اقتحم مسلحون سجنا في ولاية كوجي بوسط نيجيريا ليلا، وحرروا 240 سجيناً، فيما اقتحم مسلحون ايضا في 5 نيسان الماضي، مقر الشرطة في أويري وقاموا بتحرير أكثر من 1800 سجين.

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